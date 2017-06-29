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Главная » Мир » В Турции в 2016 году за оскорбление Эрдогана осудили 1080 человек

В Турции в 2016 году за оскорбление Эрдогана осудили 1080 человек

В Турции в 2016 году за оскорбление Эрдогана осудили 1080 человек
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

Аналогичные обвинения были выдвинуты против 4750 человек

29.06.17 29
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В Турции в прошлом году осудили 1080 человек по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сводке министерства юстиции Турции, передает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

Согласно данным министерства юстиции, в 2016 году было открыто 4936 дел против людей по обвинениям в оскорблении.

В докладе отмечено, что 4750 человек, в возрасте от 18 лет, 36 иностранных граждан и два юридических лица были обвинены в оскорблении, что привело к осуждению 1080 человек по обвинению в оскорблении, из которых 867 получили условный срок. Всего было оправдано 679 человек.

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