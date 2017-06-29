НАТО и ЕС расширят сотрудничество в киберобороне

Это особенно актуально, учитывая глобальные кибератаки, произошедшие на этой неделе

Совершенные на этой неделе во многих странах мира кибератаки актуализировали необходимость усиления сотрудничества между НАТО и Евросоюзом в сфере киберобороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания министров обороны стран-членов Альянса с участием верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини в Брюсселе, передает Укринформ.

"Одной из сфер, где сотрудничество особенно полезно, является кибероборона. Группы НАТО и ЕС по чрезвычайному реагированию в этой сфере сейчас уже способны обмениваться информацией. Сегодня мы договорились рассмотреть пути расширения нашего сотрудничества", – сказал глава Альянса.

Он отметил, что это особенно актуально, учитывая глобальные кибератаки, которые произошли на этой неделе.

Напомним, 28 июня генсек НАТО отметил, что Альянс и Украина продолжат и активизируют сотрудничество в сфере укрепления киберобороны.

Хакерским атакам 27 июня подверглись ряд государственных и частных предприятий, а также учреждений Украины. По данным пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, в киберполицию за двое суток поступили более 1,5 тыс. обращений относительно вмешательства в работу сетей.

Масштабная хакерская атака зацепила и другие страны. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странам Центральной Европы и Израилю. В Германии поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге. В России была аткована государственная корпорация "Роснефть".

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были настолько значительными.

В целом, по данным Reuters, компьютерный вирус Petyа.А поразил сети организаций более 60 стран мира.