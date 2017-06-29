Премьер-министром Сербии впервые стала женщина нетрадиционной ориентации

Ранее Ана Брнабич была министром государственного управления и местного самоуправления

Депутаты Национального собрания Сербии большинством голосов поддержали сегодня, 29 июня, новое правительство во главе с премьер-министром Аной Брнабич. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на B92.

В ходе открытого голосования за выдвинутую президентом Сербии Александром Вучичем кандидатуру Брнабич проголосовали 157 депутатов, против - 55.

Ана Брнабич стала первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны.

Также Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах.

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Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра Ану Брнабич – министра государственного управления и местного самоуправления, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации.