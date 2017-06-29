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Главная » Мир » Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО

Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО

Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО
Йенс Столтенберг / Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Он состоится в Брюсселе летом 2018 года

29.06.17 48
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что саммит Североатлантического альянса, который планируется провести в 2018 году, пройдет в Брюсселе. Об этом Столтенберг сказал 29 июня в Брюсселе на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран-членов Альянса, передает Европейская правда.

"Лидеры НАТО в прошлом месяце решили провести саммит в следующем году. Я ожидаю, что саммит 2018 состоится здесь, в Брюсселе, следующим летом", - сообщил Столтенберг.

Отвечая на вопрос о конкретной дате саммита, генсек Альянса отметил, что решение по этому поводу еще не принято.

Говоря об усилении присутствия Альянса на восточных границах, Столтенберг сообщил, что лично "несколько дней назад видел, что наше усиленное присутствие сейчас полностью функционирует в Эстонии, Латвии, Литве и Польше". Также работает многонациональная штаб-квартира в Польше.

"Это посылает четкий сигнал любом возможному агрессору, что мы - решительные, мы - объединены, мы - НАТО", - заявил Столтенберг.

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