Катар согласился на переговоры с арабскими страными

Доха готова подать во Всемирную торговую организацию жалобу на Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что его страна готова к урегулированию дипломатических отношений со странами Персидского залива.

"В Дохе готовы обсуждать с арабскими странами разумные меры того, как положить конец региональному кризису", - заявил министр.

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Аль Тани отметил, что во время переговоров с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, тот назвал требования арабских стран "такими, которые сложно реализовать", передает агенство Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ.

Глава МИД Катара отметил также, что Доха готова подать во Всемирную торговую организацию жалобу на Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет.

Напомним, Саудовская Аравия и ряд других арабских стран, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром, передали эмирату ряд требований для нормализации отношений. Для выполнения всех требований Катару дается 10 дней.