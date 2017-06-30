Сенат Польши запретил пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов

Сенат Польской республики принял закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов.
За данный закон проголосовали 79 сенаторов, а против не высказался никто, передает Польское радио.
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Сенатор Ян Мария Яцковский из партии "Право и справедливость" заявил, что принятие данного закона инициировали местные власти, которые не могли справиться с данной проблемой.
В случае подписания закона президентом Польши, он вступит в силу в течении трех дней.
Напомним, в Госдуме предложили эксгумировать останки советских воинов в Польше и перевезти на родину.