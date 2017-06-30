Тереза Мэй останется на своем посту

Парламент Великобритании проголосовал за программу, предложенную Консервативной партией, выразив таким образом доверие правительству и премьер-министру Терезе Мэй.
Как сообщают европейские СМИ, за программу отдали свои голоса 323 депутата. 309 парламентариев проголосовали против.
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Данное голосование было важным для Консервативной партии, которая по итогам выборов утратила большинство в парламенте.
Напомним, в Великобритании, 8 июня, прошли досрочные парламентские выборы. Правящая Консервативная партия получила 318 мандатов, лейбористы - 261. Таким образом, консерваторы формально выиграли выборы, но потеряли абсолютное большинство (имели 330 мест из 650), которое они имели до этого.