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Главная » Мир » Тереза Мэй останется на своем посту

Тереза Мэй останется на своем посту

Тереза Мэй останется на своем посту
Тереза Мэй / Фото: independent.co.uk

Премьер - министр с трудом, но победила своих противников

30.06.17 21
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Парламент Великобритании проголосовал за программу, предложенную Консервативной партией, выразив таким образом доверие правительству и премьер-министру Терезе Мэй.

Как сообщают европейские СМИ, за программу отдали свои голоса 323 депутата. 309 парламентариев проголосовали против.

Данное голосование было важным для Консервативной партии, которая по итогам выборов утратила большинство в парламенте.

Напомним, в Великобритании, 8 июня, прошли досрочные парламентские выборы. Правящая Консервативная партия получила 318 мандатов, лейбористы - 261. Таким образом, консерваторы формально выиграли выборы, но потеряли абсолютное большинство (имели 330 мест из 650), которое они имели до этого.

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