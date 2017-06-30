Коалиция окружила боевиков ИГИЛ в Ракке

Поддерживаемая США арабско-курдская коалиция Сирийские демократические силы (SDF) полностью окружила сирийский город Ракка, где находятся боевики террористической группировки "Исламское государство".
Как сообщает AFP со ссылкой на представителей военных и правозащитников, SDF захватили две деревни на южном берегу реки Евфрат, через которые джихадисты выходили из города.
По предварительным данным в Ракке находится около 2500 боевиков ИГИЛ.
Напомним, Израиль атаковал сирийские правительственные войска.