Бесконтактное скрытное патрулирование вводится в Грузии

Участки дорог, за которыми будут следить "бесконтактно", перечислят в приказе директора департамента патрульной полиции.

В Грузии с 1 июля вводят так называемое бесконтактное патрулирование на автодорогах.

Как сообщает Новости-Грузия, согласно приказу МВД страны, машины, оснащенные фото/видеотехникой и нестационарным устройством для измерения скорости, будут ездить без опознавательных знаков и фиксировать нарушения. Кроме того, появятся скрытые радары и видеокамеры.

Бесконтактное патрулирование будет вести сотрудник Единого операционного центра - это новое структурное подразделение МВД, откуда при помощи современных технологий в режиме реального времени можно следить за ситуацией на дорогах и улицах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде появился закон расширяющий полномочия полиции

Участки дорог, за которыми будут следить "бесконтактно", перечислят в приказе директора департамента патрульной полиции.

О слежке водителям сообщат специальные опознавательные знаки, которые установят в начале и в конце участка дороги, патрулируемого "бесконтактно".

Отметим, бесконтактное патрулирование - не единственное нововведение, связанное с ужесточением правил дорожного движения в Грузии. С 1 июля в стране начнет действовать 100-балльная система. Каждому водителю начислят баллы и постепенно их будут списывать за нарушения ПДД. В случае, если баллов не останется, водитель лишится прав, а иностранному гражданину будет запрещено водить в Грузии.

Напомним, в МВД рассказали, как будет работать безвиз для автомобилистов.