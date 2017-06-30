Юбер Файяр ранее ездил в гости к боевикам в оккупированный Донецк

Французский политик регионального уровня Юбер Файяр из департамента Буш-дю-Рон объявил себя "почетным консулом" террористической организации "ДНР" во Франции. Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook в разделе "Работа и образование", сообщает Европейская правда.

Накануне Файяр в составе группы французских политиков местного уровня посетил Москву и оккупированный Донецк. На своей странице в соцсети он выложил фотографии из поездки, на одной из которых он едет в черном авто с номерами так называемой "ДНР", на другой он стоит возле гостиницы "Рамада" в Донецке.

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Вместе с ним в гости к боевикам ездили советник руководства департамент Буш-дю-Рон Кристиана Пюжо, член постоянной комиссии совета департамента от партии "Восстань, Франция!", и член муниципального совета коммуны Витроль, представитель партии "Республиканцы" Кристиан Борелли. В Москве делегация встречалась с бывшим "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

В Facebook также создана страница "Центр представительства Донецкой республики во Франции". На ней указано, что 1 сентября состоится официальное открытие центра в Марселе.







Фото: facebook.com/fayard.hubert

Напомним, ранее террористы "Донецкой народной республике" сообщали о планах открыть в ближайшее время свой представительский центр в Марселе на юге Франции.