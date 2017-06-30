Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций против Запада до 31 декабря 2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
"Продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие ответных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России» и продленных указами президента", — говорится в документе.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: publication.pravo.gov.ru