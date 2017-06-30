При этом операция прошла успешно

Администрация больницы при Чилийском университете инициировала проверку в отношении врачей, прервавших серьёзную операцию для того, чтобы посмотреть матч Кубка конфедераций.

К счастью, пишут СМИ, операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и сейчас проходит восстановление.

Тем не менее госпиталь счёл произошедшее проявлением "неуважения по отношению к пациенту".

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Скандал был вызван утёкшим в Интернет видео, на котором чилийские хирурги отвлекались от операции, чтобы увидеть полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Португалии, который состоялся в среду, 28 июня, в российской Казани. Произошедшее бурно обсуждалось в Сети.

Кстати, повод для радости у хирургов действительно был: по серии пенальти их сборная обыграла Португалию — 3:0.