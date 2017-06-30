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Главная » Мир » В ПАСЕ опубликован документ с предложением отставки Аграмунта

В ПАСЕ опубликован документ с предложением отставки Аграмунта

В ПАСЕ опубликован документ с предложением отставки Аграмунта
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Решающее голосование ожидается 9 октября 2017 года

30.06.17 13
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Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовал документ с предложением о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта, который подписали 158 депутатов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт ПАСЕ.

"Предложение об освобождении от должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта только что было представлено ​​158 членами Ассамблеи, относящимися к 5 политическим группам и 36 национальным делегациям", – говорится в сообщении.

Ранее группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Автором предложения (депутатом, которая поставила первую подпись) стала норвежка Ингьерд Шоу. Всего под документом подписались 158 депутатов. Это - рекордное количество, до сих пор ни один документ ПАСЕ не регистрировался при таком количестве подписантов.

Решающее голосование ожидается 9 октября 2017 года. Добровольная отставка Аграмунта со своего поста прекращает данную процедуру.

"До окончательного решения относительно данного предложения (о прекращении полномочий, – ред.) президент перестает возглавлять заседания Ассамблеи", - говорится в официальном сообщении.

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