Против Ле Пен начали расследование

Обвинения связаны с оплатой работы ее помощников из средств Европарламента

Французские власти объявили о начале официального расследования в отношении лидера крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на AFP.

Ее подозревают в злоупотреблении доверием.

Как сообщил адвокат Ле Пен, обвинения связаны с оплатой ее помощников из средств Европарламента. По данным французской прокуратуры, соратники Ле Пен по партии незаконно потратили на эти цели миллионы евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

Напомним, Марин Ле Пен была одним из главных кандидатов на пост президента Франции. Она сумела выйти во второй тур, где с большим разрывом проиграла центристу Эммануэлю Макрону.

В феврале прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника кандидата в президенты страны Марин Ле Пен. По версии следствия, бизнесмен Фредерик Шатийон предоставил партии незаконную ссуду.

Ранее ближайшему помощнику лидера "Национального фронта" Катерин Гризе были предъявлены обвинения в получении денег в рамках другого расследования.

Незадолго до этого в штабе этой ультраправой партии прошел обыск по делу о расходовании средств Европарламента.

Партия отрицает причастность к махинациям, а сама Марин Ле Пен называет обвинения политическими мотивированными.