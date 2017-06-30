2169 мигрантов утонули в Средиземном море с начала года

По состоянию на 29 июня в Европу через Средиземное море прибыли 95 768 мигрантов

С начала 2017 в Средиземном море утонули или считаются пропавшими без вести 2169 мигрантов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Международную организацию по миграции.

По состоянию на 29 июня в Европу через Средиземное море прибыли 95 768 мигрантов в 2017 году. Почти 85% мигрантов прибыли в Италию, а остальные на территорию Греции, Кипра и Испании.

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В Средиземном море в попытке добраться берегов ЕС с начала года утонули 2169 человек. Во всем мире в 2017 году зафиксировано 2967 случаев гибели мигрантов.