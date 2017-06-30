Бермудский треугольник оккупировали акулы

В Бермудском треугольнике внезапно возник еще один остров.
Впрочем, людей предупредили держаться от него подальше, пишут мировые СМИ со ссылкой на Metro.
Остров Шелли-Айленд сформировался лишь за несколько месяцев в Северной Каролине.
Как указано в источнике, он опасен для людей из-за сильных течений в узком промежутке, который отделяет песчаный берег от материка.
Кроме того, там плавает много акул.
По словам ученых, будущее острова неизвестно: он может расти дальше или исчезнуть так же внезапно.