Боевики ИГИЛ отбили восточный район Ракки

Боевики террористической организации "Исламское государство" 30 июня восстановили контроль над восточным районом сирийского города Ракка, ранее освобожденным поддерживаемыми США объединенными курдскими и арабскими силами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда.

"Боевики ИГИЛ полностью отбили район Аль-Сенаа, который был важнейшим районом сирийских демократических сил, - сказал Рами Абдель Рахман, возглавляющий Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. – Они атаковали сирийские демократические силы смертниками и вооруженными дронами, а также использовали туннели".

Сирийские демократические силы и их союзники вышли из Аль-Сенаа в близлежащий район Аль-Мешлиба.

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Напомним, Ракка считается "столицей" "Исламского государства" в Сирии. Джихадисты захватили город в 2014 году. Борьбу за освобождение Ракки "Сирийские демократические силы" ведут при поддержке воздушных ударов и специальных сил коалиции во главе с США.