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Главная » Мир » Китай не доволен планами США по поставке оружия на Тайвань

Китай не доволен планами США по поставке оружия на Тайвань

Китай не доволен планами США по поставке оружия на Тайвань
Фото из открытых источников

В КНР также критикуют законопроект, позволяющий американским кораблям входить в порты Тайваня

30.06.17 14
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Китай призывает США немедленно отменить договоренность о продаже Тайваню американского оружия на $1,42 млрд, которая, по мнению правительства КНР, может подогреть сепаратистские настроения на острове. Официальный представитель китайского МИД призвал Вашингтон отказаться от сделки и "хранить верность принципу единого Китая". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая, и мы решительно протестуем против этой оружейной сделки", – сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан.

По словам Кана, решение США нарушает консенсус, которого достигли президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита последнего в Китай в апреле этого года.

Кан также раскритиковал законопроект, позволяющий американским кораблям входить в порты Тайваня, который сейчас проходит через американский сенат.

Ранее посольство Китая в США заявило, что продажа оружия Тайваню будет сигналом силам, "выступающим за независимость" острова.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп резко критиковал Китай, в основном, за то, что Пекин, по его мнению, искусственно занижает курс своей национальной валюты, подрывая конкурентосопособность американских товаров.

Кроме того, 3 декабря прошлого года Трамп вызвал резкое недовольство Пекина, напрямую позвонив руководству Тайваня, чего хозяева Белого дома не делали несколько десятилетий.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не подразумевает общепринятых дипломатических отношений.

Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем. Этой политики "одного Китая" придерживаются и США. Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь не принимает ее.

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