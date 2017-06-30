Китай не доволен планами США по поставке оружия на Тайвань

В КНР также критикуют законопроект, позволяющий американским кораблям входить в порты Тайваня

Китай призывает США немедленно отменить договоренность о продаже Тайваню американского оружия на $1,42 млрд, которая, по мнению правительства КНР, может подогреть сепаратистские настроения на острове. Официальный представитель китайского МИД призвал Вашингтон отказаться от сделки и "хранить верность принципу единого Китая". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая, и мы решительно протестуем против этой оружейной сделки", – сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан.

По словам Кана, решение США нарушает консенсус, которого достигли президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита последнего в Китай в апреле этого года.

Кан также раскритиковал законопроект, позволяющий американским кораблям входить в порты Тайваня, который сейчас проходит через американский сенат.

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Ранее посольство Китая в США заявило, что продажа оружия Тайваню будет сигналом силам, "выступающим за независимость" острова.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп резко критиковал Китай, в основном, за то, что Пекин, по его мнению, искусственно занижает курс своей национальной валюты, подрывая конкурентосопособность американских товаров.

Кроме того, 3 декабря прошлого года Трамп вызвал резкое недовольство Пекина, напрямую позвонив руководству Тайваня, чего хозяева Белого дома не делали несколько десятилетий.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не подразумевает общепринятых дипломатических отношений.

Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем. Этой политики "одного Китая" придерживаются и США. Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь не принимает ее.