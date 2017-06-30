Аграмунт назвал "незаконными" процедуры в ПАСЕ о его отставке

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, что принятые в ПАСЕ новые правила процедуры его отставки являются "незаконными и нечестными". Об этом говорится в первом заявлении президента ПАСЕ, после того, как было инициировано его отставку, передает Европейская правда.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о внесении изменений в свой регламент, позволяющих сместить с поста президента Педро Аграмунта, 27 июня. Аграмунт заявил, что процедуры, начатые в ПАСЕ о его отставке, были приняты с использованием "манипуляции правилами Ассамблеи" и "подмены принципов верховенства права" теми, кто ведет кампанию против него.

По его словам, процедура по новым правилам о его отставке была принята "поспешно".

"Обычно такие процедуры длятся более года, после того, как учитываются официальные юридические заключения, такие как мнение Венецианской комиссии", - заявил он.

Аграмунт считает, что генеральный секретарь Ассамблеи принял необъективную позицию, запрещая членам просить о правовом мнении Венецианской комиссии, "что несовместимо с его ролью нейтрального и беспристрастного государственного служащего".

"Текст новых правил процедуры был принят на специальной сессии Комитета по правилам процедуры, которая состоялась в начале июня в Париже, где присутствовали только 8 членов из 38 членов и заместителей... Эти 8 членов между собой определили содержание 20-страничного отчета, подготовленного Секретариатом, чтобы заставить меня уйти в отставку ", – заявил он.

Аграмунт считает, что такой ускоренный процесс по изменению правил процедуры является "незаконным и нечестным", а те кто запустили "негативную" кампанию против него – "нарушили главные правила и принципы Ассамблеи и организации в целом".

В конце своего заявления, Аграмунт сказал, что вынужден защищаться, потому что его "честь была растоптана несправедливой и незаконной кампанией против его личности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПАСЕ опубликован документ с предложением отставки Аграмунта

Напомним, Аграмунт заявил, что стал "жертвой из-за своего желания к диалогу" и что кампанию против него возглавили украинцы.

Ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт изучает возможность обжаловать в суде решение ПАСЕ, которое открыло путь к его отставке, и уже начал предпринимать шаги для этого.

Напомним, группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Всего, под документом поставили подпись 158 депутатов. Решающее голосование ожидается 9 октября 2017.