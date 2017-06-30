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Главная » Мир » Европарламент будет контролировать мандат Еврокомиссии по "Северному потоку-2"

Европарламент будет контролировать мандат Еврокомиссии по "Северному потоку-2"

Европарламент будет контролировать мандат Еврокомиссии по "Северному потоку-2"
Фото из открытых источников

В ЕП потребовали объяснить причины невозможности применения Третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2"

30.06.17 103
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Европейский парламент будет контролировать ситуацию вокруг мандата Еврокомиссии по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщил депутат Европарламента Ежи Бузек, передает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Мы солидарны в поддержке Украины. Сотрудничество делает нас сильнее. Европарламент будет проводить консультации и следить за ситуацией вокруг мандата Еврокомиссии по "Северному потоку-2", – заявил Бузек.

Кроме того, по словам Бузека, депутаты Европарламента требуют объяснения причины невозможности применения Третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2"

"Нам очень важно знать причину, почему Третий энергетический пакет нельзя применить к третьей части "Северного потока-2". Мы, как депутаты Европейского парламента, хотели бы получить от Европейской комиссии юридическую оценку этому вопросу", – сказал он.

Напомним, 26 июня министры энергетики Европейского Союза поддержали подход к созданию особой юридической базы для проекта газопровода "Северный поток-2".

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