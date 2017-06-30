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Главная » Мир » Трамп заявил, что у него лопнуло терпение в отношении КНДР

Трамп заявил, что у него лопнуло терпение в отношении КНДР

Трамп заявил, что у него лопнуло терпение в отношении КНДР
Дональд Трамп / Фото: macleans.ca

Ядерная и ракетные программы Северной Кореи требуют решительного ответа

30.06.17 570
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Действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением Вашингтона в отношении Пхеньяна покончено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, передают Украинские новости.

По словам главы Белого дома, ядерная и ракетные программы Северной Кореи требуют "решительного ответа".

"Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу… С этим терпением покончено", — сказал Трамп.

Американский лидер призвал другие страны присоединиться к санкциям против КНДР и отметил, что США "всегда будут защищать себя и своих партнеров". Вашингтон, по словам Трампа, тесно работает с Сеулом, Токио и другими партнерами по всему миру над рядом дипломатических, экономических мер, а также над мерами в области безопасности.

Напомним, 22 июня Трамп на год продлил санкции против Пхеньяна.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками, последние из которых состоялись 9 июня.

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