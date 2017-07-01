Бюджет миротворческих операций ООН сокращен на 600 млн долларов

На осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 730 млрд долларов

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

На осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 730 млрд долларов, что почти на 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.

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В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансирования, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в должном объеме.

Напомним, США думают о выходе из Совета ООН по правам человека.