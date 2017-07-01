Бюджет миротворческих операций ООН сокращен на 600 млн долларов

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
На осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 730 млрд долларов, что почти на 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.
США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.
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В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансирования, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в должном объеме.
Напомним, США думают о выходе из Совета ООН по правам человека.