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В British Airways объявлена двухнедельная забастовка

В British Airways объявлена двухнедельная забастовка

Бастующие утверждают, что работодатель принял против них различные финансовые санкции после предыдущих протестов

01.07.17 94
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Работники British Airways объявили двухнедельную забастовку.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наReuters.

"Все рейсы из лондонских аэропортов Гэтвик и Лондон-сити будут выполняться без изменений, небольшое количество вылетов из Хитроу могут быть объединены с другими", - пообещали в British Airways.

Бастующие утверждают, что работодатель принял против них различные финансовые санкции после предыдущих забастовок. В British Airways подтверждают введение "санкций", однако оправдывают их.

"Мы предупредили персонал о последствиях в случае их участия в забастовке. Целью этих мер является поощрение сотрудников к работе", - отметили в авиакомпании.

Напомним, машинисты поездов объявили "итальянскую забастовку" в Кременчуге.

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