В British Airways объявлена двухнедельная забастовка

Работники British Airways объявили двухнедельную забастовку.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наReuters.
"Все рейсы из лондонских аэропортов Гэтвик и Лондон-сити будут выполняться без изменений, небольшое количество вылетов из Хитроу могут быть объединены с другими", - пообещали в British Airways.
Бастующие утверждают, что работодатель принял против них различные финансовые санкции после предыдущих забастовок. В British Airways подтверждают введение "санкций", однако оправдывают их.
"Мы предупредили персонал о последствиях в случае их участия в забастовке. Целью этих мер является поощрение сотрудников к работе", - отметили в авиакомпании.
Напомним, машинисты поездов объявили "итальянскую забастовку" в Кременчуге.