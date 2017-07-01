В British Airways объявлена двухнедельная забастовка

Бастующие утверждают, что работодатель принял против них различные финансовые санкции после предыдущих протестов

Работники British Airways объявили двухнедельную забастовку.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наReuters.

"Все рейсы из лондонских аэропортов Гэтвик и Лондон-сити будут выполняться без изменений, небольшое количество вылетов из Хитроу могут быть объединены с другими", - пообещали в British Airways.

Бастующие утверждают, что работодатель принял против них различные финансовые санкции после предыдущих забастовок. В British Airways подтверждают введение "санкций", однако оправдывают их.

"Мы предупредили персонал о последствиях в случае их участия в забастовке. Целью этих мер является поощрение сотрудников к работе", - отметили в авиакомпании.

Напомним, машинисты поездов объявили "итальянскую забастовку" в Кременчуге.