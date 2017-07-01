В Гонконге произошли столкновения по случаю юбилея присоединения к Китаю

Во время торжественных мероприятий в ознаменование 20-летия возвращения Гонконга Китаю произошли столкновения между сторонниками демократии и пропекинскими демонстрантами и полицией.
Об этом сообщают мировые СМИ.
В ходе акций протеста демонстранты выкрикивали: "Долой однопартийную диктатуру!"
В праздновании принимает участие председатель КНР Си Цзиньпин. Он также присутствовал на церемонии инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
Напомним, Гонконг перестал быть британской колонией и вернулся во владение Китая в 1997 году. Центральные власти КНР обещали соблюдать по отношению к Гонконгу, Макао, а в случае его присоединения и Тайваню принцип "одна страна, две системы".