Аграмунт заявил, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация

Президент ПАСЕ уверен, что кампания против него велась "для простого удовольствия"

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт считает, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация.

"Эта кампания, конечно, велась украинской делегацией, из-за национальных интересов в отношении России, а также социалистами и крайними левыми, по политическим и, следовательно, партийными причинами, в частности, для простого удовольствия, чтобы уничтожить президента от партии ЕНП", - заявил Агамунт. "

По его словам, представители Украины и "крайне левые силы напали на него" после его призывов к диалогу в вопросе Сирии и РФ, передает Европейская правда.

Отметим, 30 июня группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента Ассамблеи Педро Аграмунта.

Напомним, ПАСЕ после поездки президента Ассамблеи Аграмунта по приглашению РФ к главе сирийского режима Башару Асаду разгорелся грандиозный скандал. Вследствие чего бюро ПАСЕ абсолютным большинством голосов выразило недоверие Аграмунту.

Сам же президент Ассамблеи, оправдываясь за свою поездку к Асаду, заявил в письменном обращении, что это был его частный визит, который "стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ".