Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Аграмунт заявил, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация

Аграмунт заявил, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация

Аграмунт заявил, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация
Педро Аграмунт

Президент ПАСЕ уверен, что кампания против него велась "для простого удовольствия"

01.07.17 1423
1111

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт считает, что кампанию по его отставке возглавила украинская делегация.

"Эта кампания, конечно, велась украинской делегацией, из-за национальных интересов в отношении России, а также социалистами и крайними левыми, по политическим и, следовательно, партийными причинами, в частности, для простого удовольствия, чтобы уничтожить президента от партии ЕНП", - заявил Агамунт. "

По его словам, представители Украины и "крайне левые силы напали на него" после его призывов к диалогу в вопросе Сирии и РФ, передает Европейская правда.

Отметим, 30 июня группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента Ассамблеи Педро Аграмунта.

Напомним,  ПАСЕ после поездки президента Ассамблеи Аграмунта по приглашению РФ к главе сирийского режима Башару Асаду разгорелся грандиозный скандал. Вследствие чего бюро ПАСЕ абсолютным большинством голосов выразило недоверие Аграмунту.

Сам же президент Ассамблеи, оправдываясь за свою поездку к Асаду, заявил в письменном обращении, что это был его частный визит, который "стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ".

13
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина попала в ТОП-5 стран с крупнейшей теневой экономикойАграмунт назвал "незаконными" процедуры в ПАСЕ о его отставкеДве американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 12147
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 8943
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 2155
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 3035
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9796
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10711
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5396
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3524
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5171
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2241
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8545 / 30671
  2. Ученые "восстановили" лицо пятисотлетнему черепу 5943 / 6593
  3. Несуществующий Керченский мост положил Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ 3028 / 3517
  4. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 2930 / 5194
  5. Украину атаковали кибероружием, разработанным спецслужбами США 2356 / 2601
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 2289 / 2643
  7. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 2156 / 2346
  8. Французский политик объявил себя "почетным консулом ДНР" 2046 / 2244
  9. Бермудский треугольник оккупировали акулы 1879 / 2204
  10. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 1770 / 2011
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 64 / 30671
  2. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 33 / 5194
  3. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 17 / 1966
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12 / 8817
  5. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 11 / 2011
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 9 / 2643
  7. Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине 9 / 861
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 7 / 524
  9. Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука 7 / 2562
  10. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 6 / 2346
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.