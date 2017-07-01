Украина возглавила Организацию черноморского экономического сотрудничества

В субботу, 1 июля, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.

Об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел стран - членов ОЧЭС, сообщали в пресс-службе МИД Украины.

"36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в Организации от Турции до Украины на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что агрессивная политика России стала препятствием эффективному сотрудничеству стран и отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе.

"Среди приоритетов украинского председательства в ОЧЭС является реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, Организация Черноморского экономического сотрудничества — субрегиональное объединение 12 стран Черноморского региона (Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина). Организация была создана с целью тесного экономического сотрудничества стран-участниц, свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграции экономик этих стран в мировую экономическую систему.