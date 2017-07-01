У граждан третьих стран, въезжающих в страны ЕС, будут снимать отпечатки пальцев

Введение в действие новой системы ожидается в 2020 году

В Европейском Союзе будут брать отпечатки пальцев граждан, въезжающих из третьих стран.

О соответствующем соглашении между представителями Европарламента и странами - членами ЕС сообщили 30 июня, послы государств Евросоюза в Брюсселе, пишет DW.

Нововведение будет касаться граждан стран, не входящих в ЕС, даже если они не должны оформлять въездные визы при краткосрочных поездках в Евросоюз - до 90 дней.

Новая система будет нацелена в первую очередь на антитеррористическую борьбу. Кроме отпечатков пальцев, в единую базу данных будут также собирать фотографии въезжающих и их паспортные данные.

Данные будут храниться в течение трех лет, в некоторых случаях - до пяти лет. Доступ к информации получат пограничные и визовые службы, а также ведомства, ответственные за выдачу разрешений на пребывание. В случае расследования террористических дел или других тяжких преступлений сведения из новой базы данных сможет использовать и Европол. При этом ведомства по делам беженцев доступа к банку данных не получат.

Отметим, новая система еще должна пройти формальную процедуру одобрения с обеих сторон. Ее введение в действие ожидается в 2020 году.

Напомним, в Средиземном море спасли около 5 тысяч мигрантов за день.