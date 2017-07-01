Сегодня проходит церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер 16 июня в возрасте 87 лет.
В Европарламенте проходит гражданская панихида.
Гроб с телом Коля выставлен для прощания в зале заседаний и накрыт флагом Евросоюза.
На церемонии прощания выступили спикер Европарламента Антонио Таяни, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск. Кроме того, речь произнесли канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент США Билл Клинтон, бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес, президент Франции Эммануэль Макрон.
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Также на церемонии прощания будут присутствовать премьер РФ Дмитрий Медведев, глава британского правительства Тереза Мэй, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху.
Таким образом, в Европейском парламенте впервые прощаются с лидером государства.
Напомним, Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ 16 лет и сыграл одну из ключевых ролей в процессе объединения Германии.