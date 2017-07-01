В Молдове больше нельзя ездить с номерами непризнанного Приднестровья

Об этом говорится сообщении ряда СМИ, которые ссылаются на Таможенную службу страны.

"Водить машину с приднестровскими номерами и молдавскими правами разрешено только в том случае, если авто принадлежит экономическому агенту, зарегистрированному на левом берегу Днестра или в Бендерах, а водитель работает в компании на территории непризнанного Приднестровья", — отмечает ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья

Кроме того, молдавские водители не могут ездить на автомобилях, зарегистрированных в непризнанных государствах. В таких случаях сотрудники правоохранительных органов будут изымать транспортное средство.

Таможенная служба отметила, что с 1 января 2017 года в Молдове действует закон, согласно которому автомобили с приднестровскими или иностранными номерами могут находиться на территории Молдовы не более 180 дней в течение года. В случае нарушения автомобиль также конфискуется.

Напомним, Европарламент отложил предоставление Молдове финансовой помощи.