Главный "гееборец" России попросит немецких епископов отлучить от церкви Меркель за "сговор с сатаной"

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов бундестага, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране, пишут .

Об этом он заявил "Известиям".

"Естественно, я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны", - сказал Милонов.

По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является "дьявольским актом".

"Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам, - об этом писали еще ее прапрадедушки", - отметил российский депутат.

Напомним, 30 июня парламент Германии большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Решение поддержали 393 депутата из 623. Меркель, входящая в Христианско-демократический союз, утверждает, что голосовала против принятия документа, так как для нее брак - это союз мужчины и женщины.