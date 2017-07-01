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Главная » Мир » Стали известны зарплаты сотрудников Трампа

Стали известны зарплаты сотрудников Трампа

Стали известны зарплаты сотрудников Трампа
Белый дом / Фото: Infousa.ru

Минимальная заплата чиновников Белого дома составляет $30 тыс. в год, максимальная - $180 тыс

01.07.17 279
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Белый дом направил конгрессу США открытый отчет о доходах сотрудников президентской администрации.

16-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома, передает РБК.

Согласно документу, нижний порог жалования в Белом доме составляет $30 тыс. в год. Именно столько, к примеру, получает директор Национального экономического совета и старший советник президента по экономической политике Гэри Кон.

В то же время, максимальная зарплата в Белом доме составляет почти $180 тыс.

Среди чиновников, получающих эту максимальную зарплату есть и пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер. Его заместитель, Сара Сандерс, получает в год немногим меньше — $165 тыс. Максимальный доход в $180 тыс. также получает главный политконсультант Трампа Стив Бэннон.

Отдельно в отчете можно выделить дочь Дональда Трампа Иванку и ее супруга, зятя президента Джареда Кушнера, который является советником главы США. Согласно документу, им Белый дом не выплачивает зарплату. В отчете должность Иванки Трамп указана как "дочь главы государства и советник президента".

Сам Дональд Трамп вскоре после избрания на пост президента отказался от положенного ему жалования в $400 тыс. Вместо этого он получает $1 в год.

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