Стали известны зарплаты сотрудников Трампа

Белый дом направил конгрессу США открытый отчет о доходах сотрудников президентской администрации.

16-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома, передает РБК.

Согласно документу, нижний порог жалования в Белом доме составляет $30 тыс. в год. Именно столько, к примеру, получает директор Национального экономического совета и старший советник президента по экономической политике Гэри Кон.

В то же время, максимальная зарплата в Белом доме составляет почти $180 тыс.

Среди чиновников, получающих эту максимальную зарплату есть и пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер. Его заместитель, Сара Сандерс, получает в год немногим меньше — $165 тыс. Максимальный доход в $180 тыс. также получает главный политконсультант Трампа Стив Бэннон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миграционный указ Трампа вступит в силу утром 29 июня

Отдельно в отчете можно выделить дочь Дональда Трампа Иванку и ее супруга, зятя президента Джареда Кушнера, который является советником главы США. Согласно документу, им Белый дом не выплачивает зарплату. В отчете должность Иванки Трамп указана как "дочь главы государства и советник президента".

Сам Дональд Трамп вскоре после избрания на пост президента отказался от положенного ему жалования в $400 тыс. Вместо этого он получает $1 в год.