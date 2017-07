Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал вмешательство России в конфликт в Донбассе. Об этом он заявил на втором Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве, 30 июня, стенограмма которого опубликована на сайте МИД РФ.

Один из участников форума задал Лаврову вопрос о способности России идти на компромиссы в международной политике.

"У Генри Киссинджера есть фраза, что Россия в исторической перспективе зачастую не шла на компромисс и получала поражение по тем или иным вопросам. Не кажется ли Вам, что по целому ряду международной повестки мы "играем не в своей лиге"?", - прозвучал вопрос.

Отвечая на вопрос, Лавров признал, что Россия "ввязалась в конфликт в Донбассе".

"Все зависит от того, кто смотрит на ту или иную ситуацию. Не знаю, воспринимается ли в политологическом сообществе, что мы "играем не в своей лиге". Я читал и до сих пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт в Донбассе, в Сирийский конфликт", - цитируются слова Лаврова в стенограмме.

Примечательно, что в англоязычной версии стенограммы эти же слова звучат "decision to join the fight in Donbass and in Syria" (решение присоединиться к боям в Донбассе и в Сирии), отмечает Украинская правда.

Далее Лавров продолжил оправдывать военную интервенцию в Украину угрозой русскоязычному населению в Украине, которая якобы возникла после событий 2013-2014 гг.

Напомним, Россия материально и военно поддерживая боевиков в Донбассе, не признает себя участницей конфликта и не гарантирует выполнения подконтрольными ей лидерами сепаратистов Минских соглашений.