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Залечили. 10 методов лечения, которые гораздо опаснее, чем болезни
Фото: открытые источники

Залечили. 10 методов лечения, которые гораздо опаснее, чем болезни

В подборке онлайн-платформы Listverse — истории, которые заставят взглянуть на современную медицину по-новому

02.07.17 1184
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Журналисту Эму Дэвиду Скотту врачи кажутся чудотворцами, которые открывают новые способы лечения пациентов. При этом корреспондент Listverse призывает не забывать: современные методы лечения — результат длинного пути, по которому поколения лекарей двигались методом проб и ошибок. "Старинные методы лечения могли быть более болезненными, стрессовыми и проблемными, чем сама хворь", — заявляет он. Иногда такие "процедуры" даже вели к фатальному исходу.

В подборке Listverse — десять методов лечения, которые могли навредить здоровью пациента сильнее, чем то, с чем они боролись.

Кровопускание

"Когда-то кровопускание было одной из самых распространённых лечебных процедур, применялось оно при самых разных симптомах, включая головные боли и лихорадки", — шокирует читателей Скотт.

Тысячи лет назад врачи вскрывали своим пациентам вены с помощью ланцетов, заострённых кусков дерева или других острых инструментов. Кровь стекала в заранее подготовленный сосуд. В те времена к кровопусканию лекари обращались довольно часто: считалось, что большинство болезней связаны с переизбытком крови в организме. 

Врачи верили, что состояние человека полностью зависит от баланса четырёх элементов — огня, земли, воды и воздуха. То есть крови, мокроты, жёлтой и чёрной желчи. Согласно их теории, лишь слив "избыточное" количество крови, можно было вернуть баланс и улучшить самочувствие пациента.

Если пациенту везло, вместо вскрытия вен применяли лечение пиявками. Попав на кожу, пиявка способна высосать объём крови, в несколько раз превышающий её собственный вес. Лечение пиявками пошло на спад после 1850-го.

Водолечение

В начале ХХ века многие спецучреждения лечили психические расстройства с помощью водолечения. Это считалось эффективной процедурой, ведь меняя температуру, можно было вызывать разные реакции тела. "Речь шла не о расслабляющем погружении в гидромассажную ванну и не о быстром плавании в бассейне", — предупреждает Скотт.

Некоторые курсы лечения включали в себя непрерывные приемы тёплых или холодных ванн, длившиеся часами и даже днями. Проводились они, как правило, в небольших слабо- или неосвещённых комнатах, где иногда применялась звуковая стимуляция. Кроме того, в отдельных случаях пациентов на несколько часов заворачивали в "коконы", состоящие из простыней, предварительно замоченных в воде разной температуры.

Современная гидротерапия — более расслабляющая форма лечения, которая используется для облегчения боли и улучшения кровообращения. Типичные формы гидротерапии — подводные упражнения и массажи, с которыми пациенту, как правило, помогает физиотерапевт. По мнению корреспондента Listverse, это гораздо лучше, чем методы, которые применялись к пациентам раньше.

Мочевая терапия

Мысль о распитии собственной мочи может показаться вам вульгарностью и антисанитарией. Тем не менее, по словам Скотта, некоторые люди до сих пор относят это к некой форме альтернативной медицины. Мочевая терапия включает в себя различные практики, в числе которых не только приём, но и втирание мочи в кожу.

Популяризатором подобных процедур стал Джон У. Армстронг, британский натуропат, чья семья применяла мочу в ряде случаев, включая зубную боль и неядовитые укусы. "Сторонники этой терапии утверждают, что моча содержит антитела, которые помогают телу бороться со многими недугами", — поясняет корреспондент Listverse. Однако до сих пор ни одно научное исследование этого не подтвердило.

Лечение ртутью

Это сегодня ртуть известна как потенциально ядовитый металл. А когда-то к ней относились, как к эликсиру и лучшему из лекарств.

"Персы и греки использовали ртуть, потому что считали её полезной мазью, а китайские алхимики применяли жидкую ртуть и красный сульфид ртути для увеличения продолжительности жизни и жизнеспособности", — пишет Listverse. Древние целители даже полагали, что, принимая это вещество, пациенты научатся ходить по воде и обретут вечную жизнь.

Ртуть использовалась как популярное средство для лечения половых заболеваний вроде сифилиса. Доказано, что иногда такая терапия действительно давала положительные результаты, но чаще пациенты умирали от спровоцированного ртутью повреждения почек и печени.

Инсулиновый шок

Инсулиновый шок, также известный как инсулинокоматозная терапия, стал одним из первых действенных способов лечения шизофрении. Для самого пациента эти методы были очень опасными. Поначалу инсулин использовался для снижения беспокойства, нервозности, дрожи, рвоты и потери веса. Когда же дозу увеличивали, пациент впадал в забытье, становился менее враждебным и агрессивным.

Инсулин применяли для лечения пациентов с шизофренией, потому что после беспамятства или комы психотические мысли начинали исчезать. Утверждалось, что терапия снижает количество воспоминаний о прежних мыслях и тревогах, а пациенты выглядят более умиротворёнными и менее обеспокоенными галлюцинациями.

Заплесневелый хлеб

Любителям поэкспериментировать Listverse предлагает не выбрасывать заплесневелый хлеб. В разных культурах знахари советовали использовать плесень, грунты и растения как лекарства от бактериальных инфекций. К примеру, в Древней Греции, Китае и Сербии хлеб с плесенью прижимали к свежей ране. В Египте заплесневелая корочка прикладывалась к коже головы — считалось, что это повлияет на дух, несущий ответственность за болезнь.

Использование хлеба с плесенью — это одна из самых ранних и неумелых попыток использовать антибиотики для борьбы с заболеванием.

Лоботомия

Лоботомия — это хирургическая процедура, в результате которой одна из долей мозга отсекается от других. Было время, когда этот метод применялся для лечения больных шизофренией, биполярным расстройством и другими психическими заболеваниями. Случалось разное — и многообещающие результаты, и истории, когда после терапии здоровье пациента только ухудшалось.

Американский невролог Уолтер Джексон Фримен Второй "усовершенствовал" метод, предложив проводить трансорбитальную лоботомию. С виду такая процедура напоминала ковыряние в мозге миниатюрным ледорубом. Инструментом, который вводился через верхнюю стенку глазницы, врачи разъединяли соединения в мозге. Позже лоботомию заменили менее стрессовыми и более эффективными формами лечения — антидепрессантами, антипсихотическими и другими лекарствами.

Удаление половины языка

Если глоссэктомия — процедура удаления языка, то гемиглоссэктомия — удаление какой-то его части. Когда-то такое хирургическое вмешательство считалось эффективным средством для лечения заикания и других нарушений речи. Немецкий хирург Иоганн Фредерих Диффенбах укорачивал языки пациентов до тех пор, пока метод не был признан незаконным. Многие его пациенты умерли во время такой операции.

"Удаление части языка, особенно если речь идёт о заикающемся человеке, кажется скорее наказанием, чем лечением", — пишет корреспондент Listverse. Современным пациентам повезло больше: эскулапы давно лечат заикание с помощью речевой терапии. "Логопедические упражнения — куда более безопасное и эффективное средство", — отмечает Скотт.

Электрошок

Электрошок — ещё одно название электросудорожной терапии. Это метод лечения с помощью электрического тока, который пропускается через мозг пациента. Он появился в 1930-х и преимущественно использовался для лечения депрессии. Два электрода размещались у висков, ток между ними вызывал немедленную потерю сознания и судороги. Процедуры проводились три раза в неделю, курс лечения — от двух до шести недель. К более тревожным пациентам электрошок могли применять по 2–3 раза в день.

В 1960-х благодаря появлению новых лекарств использование электрошока пошло на спад. Однако в 1970 годах случаи применения этого метода участились. Появились нововведения, делающие терапию более комфортной: к примеру, была усовершенствована анестезия. Электрошок всё ещё считается одним из лучших способов лечения, однако его назначают только тем пациентам, которым современная медицина не смогла помочь другими доступными средствами.

Трепанация черепа

По мнению корреспондента Listverse, трепанация вполне может считаться одним из худших методов лечения, которые когда-либо применялись к пациенту. Цель операции — просверлить отверстия в черепе, обнажив ткани, прилегающие к мозгу. Спросите, зачем это нужно? "В древние времена считалось, что сверление дыры в голове освобождает злых духов, которые могут жить в человеке", — поясняет Скотт. Кроме того, люди верили, что этот процесс может избавить от головных болей, инфекций, судорог и переломов.

Первые в истории человечества трепанации совершались путём соскабливания кости острым камнем или другим предметом. Позже люди изобрели примитивные буровые инструменты — это позволяло делать маленькие круглые отверстия, а затем удалять кусок кости. В позднем Средневековье врачи начали применять для сверления и выпиливания различные механические инструменты, которые облегчали и ускоряли процедуру.

Современные врачи тоже прибегают к трепанации. Метод применяется, если у пациента была обнаружена эпидуральная или субдуральная гематома. Кроме того, трепанация даёт возможность выполнить ряд нейрохирургических процедур: к примеру, мониторинг внутричерепного давления или краниотомию. Инструменты, используемые современными специалистами, причиняют пациенту меньше стресса.

По материалам: Listverse
Перевод Анны Синящик

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