СМИ: США подумывают о расширении боевых действий в Афганистане

В Пентагоне и Белом доме обговаривают возможность возобновления военных операций против боевиков "Талибана" и "Сети Хаккани"

Руководство Министерства обороны США рассматривает возможность расширения боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.

По данным источников телеканала, Пентагон и Белый дом на данный момент пересматривают стратегию США по Афганистану. Ожидается, что в июле президенту Дональду Трампу предложат возобновить военные операции против террористических организаций "Талибан" и "Сеть Хаккани".

На данный момент, по официальным данным, в Афганистане пребывают около 8,4 тыс. военнослужащих США, которые обучают афганских силовиков и принимают участие в операциях против боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Напомним, 28 апреля террористы исламистского движения "Талибан" объявили о начале своего традиционного весеннего наступления и нападений на объекты западной коалиции и афганских сил безопасности.