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Главная » Мир » СМИ: Большинство британцев хотят остаться гражданами Евросоюза
СМИ: Большинство британцев хотят остаться гражданами Евросоюза
Getty Images

СМИ: Большинство британцев хотят остаться гражданами Евросоюза

Жители Соединенного королевства даже готовы платить за эту привилегию

02.07.17 90
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60% британцев хотели бы сохранить неограниченное право на проживание и работу в странах Евросоюза после Brexit, утверждает газета Guardian со ссылкой на опрос, проведенный Лондонской высшей школой экономики. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Среди лиц в возрасте 18-24 лет число сторонников свободы выбора места жительства достигает 85%, среди лондонцев 80%.

Часть респондентов выразила готовность платить за эту привилегию сумму, равную британскому взносу в бюджет Евросоюза в расчете на душу населения, заявил Guardian профессор политических наук ЛШЭ Майкл Брутер.

По данным того же исследования, лишь 10% поддерживают идею лишить проживающих в Британии граждан ЕС возможности голосовать на местных выборах, тогда как 73% выступают за сохранение статус-кво. 48% полагают, что европейцы - резиденты Соединенного Королевства могли бы участвовать и в парламентских выборах.

Guardian не сообщает количества участников и времени проведения опроса.

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