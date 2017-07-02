Смертники в Дамаске убил 20 человек

Число погибших в результате взрывов смертников в столице Сирии Дамаске возросло до 20 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Государственный сирийский телеканал сообщил, что полиция преследовала три автомобиля с террористами, которые пытались попасть в столицу.

Полицейским удалось остановить два заминированных автомобиля, которые впоследствии взорвались. Однако третий водитель-смертник прорвался на площадь Тахрир и там взорвал себя.

В результате взрывов погибли не менее 20 человек, еще 30 получили ранения и были госпитализированы. Большинство погибло при взрыве заминированного авто на площади Тахрир, где было повреждено 56 припаркованных автомобилей, а также фасады трех жилых зданий. Два других взрыва произошли на въезде в Дамаск.