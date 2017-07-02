Запуск китайской ракеты-носителя закончился неудачей

Чанчжэн-5 достигает почти 60 метров в высоту и около пяти метров – в диаметре

Пуск китайской ракеты-носителя нового поколения Long March-5 (Чанчжэн-5) прошел неудачно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на CNN.

Запуск ракеты проходил с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. Через 40 минут после запуска поступила информация о том, что испытание ракеты провалилось. О причинах неудачного пуска не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МКС пришлось выбросить солнечную панель в открытый космос

Ракета Чанчжэн-5 достигает почти 60 метров в высоту и около пяти метров – в диаметре. При этом она является самой мощной из ракет-носителей, которые имеются у Китая, она способна доставить до 25 тонн груза на низкую околоземную орбиту.