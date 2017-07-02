Боснийские сербы хотят поставить памятник Чуркину

Это может нарушить межэтнические отношения в Сребренице

Боснийские сербы, члены ассоциации "Восточная Альтернатива", обратились в городской совет в Сребренице с просьбой предоставить разрешение на возведение памятника Виталию Чуркину в городском парке в Сребренице. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio Free Europe.

Боснийские сербы хотят возвести памятник Чуркину с благодарностью за его блокировку резолюции Совета безопасности ООН о Сребренице два года назад. В 2015 году он наложил вето на резолюцию Совета безопасности, разработанную Британией, в которой осуждались массовые убийства в Сребренице как геноцид.

"Открытие памятника Виталию Чуркину в Сребренице – это как ткнуть пальцем в глаза тем, кто остался в живых, а также жертвам геноцида, зная, какую роль он сыграл", – сказал Зульфо Салихович, муниципальный советник в этнически смешанном городе Сребреница.

"Если памятник будет установлен, то я считаю, это принесет беспокойство, раздор и нарушит межэтнические отношения в Сребренице", - добавил Салихович.

Мэр города Сребреница Младен Груджич говорит, что сомневается, что памятник будет утвержден, поскольку городской регламент запрещает такие действия.

Ранее боснийские сербы заявляли, что 8 июля в городском парке в Сребренице будет установлен мемориал Виталию Чуркину с благодарностью за его блокировку резолюции Совета Безопасности ООН по Сребренице два года назад.

Напомним, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Советом безопасности ООН "зоной безопасности".

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооруженных голландских военнослужащих из числа "голубых касок" ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением. В результате были похищены и убиты около 8000 человек, в основном мужчин и юношей.

Резня в Среберенице остается одним из самых тяжких военных преступлений в Европе после Второй мировой войны. Лидеры боснийских сербов отрицают факт этнической чистки.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.