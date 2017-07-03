Арабские страны продлили ультиматум Катару на 48 часов

В Каире 5 июля пройдет совещание четырех стран по ситуации с Катаром

Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ согласились продлить на 48 часов срок действия ультиматума, предъявленного Катару. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Таким образом, страны согласились с соответствующим предложением Кувейта, выступающим посредником в переговорах с Катаром.

Предыдущий срок, предоставленный Катару для ответа на выдвинутые в июне требования, заканчивался 2 июля. Совещание четырех стран по ситуации с Катаром пройдет в среду, 5 июля, в Каире.

Четыре арабских страны направили требования Катару в конце прошлого месяца, потребовав разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории.

Напомним, в Катаре заявили, что не боятся военных действий за отказ принять список требований арабских стран, которые прервали дипломатические отношения с Дохой.

Глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман ас-Сани во время визита в Рим в очередной раз отверг эти требования, назвав их нарушением катарского суверенитета.