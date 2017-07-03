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Главная » Мир » У мечети на юге Франции произошла стрельба, восемь пострадавших

У мечети на юге Франции произошла стрельба, восемь пострадавших

У мечети на юге Франции произошла стрельба, восемь пострадавших
Огнестрельное оружие / Фото: Rabstol.net

Полиция не рассматривает инцидент как террористический акт

03.07.17 40
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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на местные власти.

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22:30 по местному времени в воскресенье, когда к ним подошли двое и открыли огонь.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio, пишет издание La Provence.

Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт.

"Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]", – заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка - все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия, сообщает La Provence со ссылкой на источники.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.

Очевидец рассказал, что десятки людей возле мечети побежали, когда увидели, что к ним приближаются двое с оружием.

"Это был черный Renault, - рассказал свидетель. – Там было четыре человека, но только двое из них, которые сидели сзади, вышли и начали стрельбу".

Дело расследует управление уголовного розыска.

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