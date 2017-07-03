В Северной Корее заявили, что могут нанести ракетный удар по любой точке планеты

В КНДР заявили, что их ракеты могут достичь любой точки земного шара. Такое заявление было сделано Пхеньяном в связи с празднованием дня стратегических войск Корейской народной армии, передает РИА Новости.

Центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала на своих страницах следующее: "Стратегические войска могут когда угодно нанести удар по любой точке земного шара".

Газета напоминает в связи с этим об успешных испытаниях, в частности, новейших баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккиксон-2", а также крылатых ракет класса "земля-корабль", однако прямых угроз нанести удар в материале нет.