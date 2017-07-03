93% ядерного оружия в мире принадлежит США и России, – исследование

В ЕС ядерным оружием обладают лишь Великобритания и Франция

Страны активно инвестируют в развитие ядерного оружия, несмотря на то, что за последний год количество такого вооружения уменьшилась. Об этом заявляют сотрудники Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), передает Deutsche Welle.

"Это говорит о том, что ни одна из этих стран в обозримом будущем не готова отказаться от своего ядерного арсенала", – считает эксперт SIPRI.

В нынешнем отчете института отмечается, что в 2017 году в мире насчитывается 14 935 ядерных боеголовок (в 2016 году эта цифра составила 15 395).

93 % мирового ядерного арсенала приходится на долю двух стран: Россия владеет в общей сложности 7 000 ядерными боеголовками и США - 6 800, из них на вооружении находятся соответственно 1 950 и 1 800.

Часть делят семь государств: Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Например, США с 2017 по 2026 год планируют потратить на обслуживание и модернизацию своего ядерного арсенала $400 млрд, говорится в докладе.

В ЕС ядерным оружием обладают лишь Великобритания и Франция. По данным на январь 2017 года, британский ядерный арсенал насчитывает 215 боеголовок, больше половины из которых готовы к оперативному использованию в случае войны. В свою очередь во Франции есть около 300 боеголовок.

В Азии крупнейшим арсеналом ядерного оружия обладает Китай – 270 боеголовок. На втором месте – Пакистан с 140 боеголовками, и на третьем – Индия, которая имеет 130 боеголовок.

Что касается КНДР, то специалисты SIPRI отмечают, что целью Пхеньяна является разработка межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США.

"Судя по всему, КНДР удалось достичь прогресса в осуществлении своих ядерной и ракетной программ и, возможно, создать до 20 ядерных боеголовок", – предполагают авторы доклада.

Впрочем, возможность того, что Пхеньяну действительно удалось создать компактную ядерную боеголовку для оснащения подобных ракет, крайне маловероятна.