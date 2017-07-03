Войска коалиции в Сирии вошли в столицу ИГИЛ с юга

Поддерживаемая США коалиция арабских и курдских сил с юга вошла в сирийский город Ракка, который боевики террористической организации "Исламское государство" провозгласили своей столицей. Об этом заявили наблюдатели Сирийской обсерватории по правам человека - организации, базирующейся в Великобритании и имеющей сеть информаторов в Сирии, передает Радио Свобода.

По данным наблюдателей, бойцы коалиции Сирийские демократические силы (SDF) пересекли реку Евфрат.

"Сегодня они впервые вышли на юг Ракки и захватили рынок Аль-Хал", – сказал глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

Коалиционные силы пытаются окружить боевиков "Исламского государства" в городе Ракка на протяжении нескольких месяцев. В июне они впервые вошли в город с востока и запада. 2 июля арабско-курдский альянс заявил, что для укрепления западного и восточного флангов получил подкрепление в составе около тысячи бойцов.