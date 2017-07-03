За несколько дней до саммита G20 в Германии обнаружили огромный склад оружия

На севере Германии за несколько дней до начала саммита G20 полиция во время рейда обнаружила большой склад оружия и задержала в связи с этим двух человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

По данным полиции Гамбурга, в выходные были проведены обыски в городе Росток, где по одному адресу было обнаружено много видов оружия, в частности, ружья, ножи, запрещенную пиротехнику.

Также были найдены бутылки и банки, наполненные неизвестной жидкостью, противогазы и многочисленные контейнеры с неизвестным порошком или химикатами.

Квартира и гараж, где проводились обыски, находились в распоряжении двух мужчин. В полиции предполагают, что они планировали насильственные действия.

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Напомним, 12-й саммит G20 состоится в Гамбурге 7 и 8 июля 2017 года. В период саммита город будут охранять минимум 15 тысяч полицейских и более 4 тысяч федеральных полицейских.