Во Франции арестовали человека, планировавшего покушение на Макрона

Власти Франции предъявили обвинение в индивидуальном терроризме "националисту", который заявил о планировании убийства президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

Обвиняемый, разделяющий ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время национального парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии.

23-летний безработный проживает в предместье Парижа в коммуне Аржантей. При аресте, в субботу, 1 июля, он угрожал полицейским кухонным ножом.

В 2016 году предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма.