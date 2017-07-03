Трамп на посту президента США разочаровал почти 60% американцев

Ни Клинтон, ни Обама не были настолько непопулярны

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг 57%, довольны работой американского лидера 37% респондентов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Gallup, передает Интерфакс-Украина.

Американские СМИ отмечают, что рейтинг неодобрения предшественников Трампа – демократов Билла Клинтона и Барака Обамы – никогда не опускался до отметки в 60%, которого действующий президент США достиг в середине июня.

Недовольны работой Джорджа Буша-младшего в своем время были 60% американцев, однако этого показателя он достиг после пяти лет работы на посту президента США.

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Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.