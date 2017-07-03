Авария в Баварии: 17 человек числятся пропавшими без вести

В Баварии на одном из автобанов рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает DW.
После столкновения автобус загорелся и полностью сгорел.
"Речь идет об очень тяжелом ДТП", - заявил представитель управления полиции города Байройт.
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В результате происшествия пострадали более 30 человек. В общей сложности в автобусе находилось 48 пассажиров.
В данный момент автобан в Баварии был полностью перекрыт. Задействованы спасательные вертолеты.
На вопрос о том, есть ли погибшие, представитель полиции ответил, что этого нельзя исключить.
Напомним, в Луганской области перевернулся пассажирский автобус: 12 пострадавших.