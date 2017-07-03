Взрыв в лагере переселенцев в Ираке привел к гибели 14 человек

В иракской провинции Анбар в лагере для переселенцев, расположенном возле города Рамади, в результате теракта погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе четверо детей.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
19 человек получили ранения в результате взрыва.
Городской голова Рамади Ибрагим аль-Овсаг заявил, что террорист скрывался среди группы переселенцев из Каима, - подконтрольного исламистам города на границе между Ираком и Сирией.
После того, как группа переселенцев подошла к контрольно-пропускному пункту у входа в лагерь, террорист привел в действие взрывное устройство.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
Напомним, смертники в Дамаске убили 20 человек