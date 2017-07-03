"Лаборатория Касперского" готова рассекретить программный код властям США

А еще россияне готовы свидетельствовать в Конгрессе

"Лаборатория Касперского" готова раскрыть властям США исходный программный код - для того, чтобы развеять подозрения американских властей в отношении деятельности компании.

Об этом сообщил исполняющий директор Kaspersky Lab Евгений Касперский, пишут мировые СМИ со ссылкой на The Associated Press.

"Если США необходимо, мы можем раскрыть исходный код", - сказал он.

Директор Kaspersky Lab также заявил о готовности дать показания в Конгрессе США, чтобы доказать, что компания не действует "злонамеренно".

Напомним, сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского" из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля. Соответствующая поправка появилась в проекте документа, который подтверждает структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act).

Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, "вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой - подорвать целостность американской демократии".