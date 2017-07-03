В центре города собрались несколько сотен человек

В Минске в День независимости Беларуси проходит акция протеста "За мирную Белоруссию", организованная лидером оппозиции Николаем Статкевичем.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Статкевич призвал выйти на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест, в том числе против совместных военных учений с Россией "Запад-2017", после которых российские войска могут остаться в Беларуси.

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По подсчетам издания "Наша Ніва", в центре Минска собрались несколько сотен человек.

Напомним, на сентябрь 2017 года запланированы совместные учения России и Беларуси "Запад-2017". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что совместные российско-белорусские учения могут быть подготовкой к наступательной операции.